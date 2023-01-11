Мобилизованного приговорили к 5,5 года колонии за избиение офицера

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года колонии строгого режима военнослужащего Александра Лешкова за нанесение побоев офицеру в парке «Патриот». Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе суда.

«Суд назначил Лешкову наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор был обжалован и еще не вступил в законную силу», — сказала представитель суда. Лешков был признан виновным в нанесении побоев начальнику во время исполнения им обязанностей военной службы в период мобилизации (ч. 3 ст. 334 УК РФ)