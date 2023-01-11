Объяснять украинским детям, почему Киев борется с Чебурашкой, должны родители — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал объяснять, почему на Украине ведется борьба с персонажем сказки Эдуарда Успенского о Чебурашке. Он считает, что такую политику украинским детям должны объяснять их родители.

Ранее украинские СМИ сообщили о том, что в киевских школах появились плакаты, на которых изображение сказочного героя из нового фильма перечеркнуто, а сам он назван «оккупантом».

«Это надо не нам объяснять, это не наша проблема», — сказал представитель Кремля журналистам в среду, говоря о борьбе на Украине с Чебурашкой. «Это родителям надо объяснять детям на Украине», — полагает Песков.