Эстония обязала РФ сократить число дипломатов в стране до 1 февраля — МИД
15:32 11.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство иностранных дел Эстонии в среду сообщило, что уведомило посла России о необходимости до 1 февраля сократить число российских дипломатов до 8.
«Сегодня Эстония уведомила посла Российской Федерации о решении, согласно которому Россия должна сократить число своих сотрудников до 1 февраля 2023 года. Целью решения является достижения паритета численности служащих посольств, это означает, что количество должностей в российских и эстонских представительствах в столицах стран будет одинаковым», — говорится в заявлении эстонского МИД.
Ведомство в этой связи отметило, что численность служащих российского посольства должна быть сокращена до 8 «дипломатических должностей» и до 15 «должностей административного, технического и обслуживающего персонала».
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