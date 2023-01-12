Позиция Шольца по танкам для Киева будет зависеть от Байдена — Politico

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц вряд ли изменит свою скептическую позицию по поставкам Украине боевых танков, если обратный сигнал не подаст президент США Джо Байден. Об этом написало в среду издание «Политико» со ссылкой на два источника в правительственных кругах ФРГ.

«Позиция Шольца сильно зависит от президента США Джо Байдена, с которым канцлер уже ранее тесно координировал свои действия», — отмечает издание, напомнив, что на прошлой неделе оба лидера уже выпустили совместное заявление о поставках Киеву БМП и систем Patriot. Шольц ранее неоднократно говорил, что будет поддерживать тесные контакты с западными союзниками по этому вопросу.