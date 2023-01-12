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НОВОСТИ

Помощники Байдена обнаружили еще одну партию связанных с ним секретных бумаг — NBC

09:05 12.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощники президента США Джо Байдена обнаружили по меньшей мере еще одну партию секретных документов, предположительно связанных с действующим американским лидером. Об этом сообщила в среду телекомпания Эн-би-си со ссылкой на источники.

По их данным, речь идет о меньшем числе бумаг, чем было найдено ранее в здании Центра дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена, при этом их точное число не приводится. Уточняется, что дополнительные документы были обнаружены в другом месте. Источники Эн-би-си не указывают, когда именно были обнаружены секретные бумаги. Поиск дополнительных материалов начался после того, как 2 ноября 2022 года адвокаты Байдена нашли 10 секретных документов времен его вице-президентства.

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