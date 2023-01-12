Власти Польши подписали стране смертный приговор требованиями репараций с Германии - СМИ
09:20 12.01.2023 Источник: Lenta.ru
Руководство Польши собственноручно подписало стране смертный приговор, выпрашивая у Берлина репарации за события 80-летней давности. Об этом сообщает местное издание NDP.
В материале говорится, что компенсация может достичь триллионов долларов США, поэтому Варшава надеется, что эти средства помогут вывести польскую экономику из стагнации, но на деле все может обернуться наоборот. «Скорее всего, вскоре против Польши будут введены какие-то чувствительные санкции. Например, Германия может заблокировать крупный пакет помощи от ЕС», — считает автор статьи. По его мнению, экономика Польши рушится из-за поддержки санкций против России, которые подкосили всю мировую экономику. Кроме того, все последние заявления Варшавы еще больше топят ее в экономическом кризисе, пишет он.
Издание сообщает, что Германия едва ли станет обсуждать выплаты компенсаций, с помощью которых правительство Польши решило «закрыть дыры в экономике». Lenta.Ru
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