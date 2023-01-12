0
0
177
НОВОСТИ

Власти Польши подписали стране смертный приговор требованиями репараций с Германии - СМИ

09:20 12.01.2023 Источник: Lenta.ru

Руководство Польши собственноручно подписало стране смертный приговор, выпрашивая у Берлина репарации за события 80-летней давности. Об этом сообщает местное издание NDP.

В материале говорится, что компенсация может достичь триллионов долларов США, поэтому Варшава надеется, что эти средства помогут вывести польскую экономику из стагнации, но на деле все может обернуться наоборот. «Скорее всего, вскоре против Польши будут введены какие-то чувствительные санкции. Например, Германия может заблокировать крупный пакет помощи от ЕС», — считает автор статьи. По его мнению, экономика Польши рушится из-за поддержки санкций против России, которые подкосили всю мировую экономику. Кроме того, все последние заявления Варшавы еще больше топят ее в экономическом кризисе, пишет он.

Издание сообщает, что Германия едва ли станет обсуждать выплаты компенсаций, с помощью которых правительство Польши решило «закрыть дыры в экономике».  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:55 11.01.2023
Минобороны повысило уровень руководства в зоне СВО, проведя новые назначения
0
205
17:40 11.01.2023
Польша передаст Украине роту танков Leopard
0
210
14:32 11.01.2023
Мобилизованного приговорили к 5,5 года колонии за избиение офицера
0
303
14:12 11.01.2023
МО РФ сообщило о ликвидации четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ
0
261
11:05 11.01.2023
Объем военной помощи Запада Украине с начала СВО почти сравнялся с оборонным бюджетом РФ
0
277
22:00 10.01.2023
Пентагон подтвердил, что обучение ВСУ ПВО Patriot начнется на следующей неделе в Оклахоме
0
387
18:40 10.01.2023
Оппоненты РФ модернизируют советский Т-72 для Киева, надо действовать быстрее — Медведев
0
427
13:32 10.01.2023
Работа военных комиссариатов в 2023 году должна быть модернизирована — Шойгу
0
491
13:00 10.01.2023
Генерал-полковник Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск РФ — источники
0
481
12:32 10.01.2023
Грузия не вернет Украине системы «Бук», потому что купила их, а не получила бесплатно — МО
0
467

Возврат к списку