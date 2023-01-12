Индия может обогнать Китай по численности населения уже этой весной
09:32 12.01.2023 Источник: Lenta.ru
Журналист Джереми Пейдж заявил, что Индия может обогнать Китай по численности населения уже весной 2023 года. Об этом он написал в материале для The Economist.
Так, по прогнозам ООН, Индия станет самой густонаселенной страной в мире уже 14 апреля. Это событие будет иметь огромное символическое значение, считает Пейдж.
В статье отмечается, что демографический всплеск на территории островного государства начался примерно в 2010-х. По оценке специалистов, он продолжится до 2050-х, а пик придется на следующее десятилетие. Автор статьи подчеркнул, что вопрос заключается лишь в том, сможет ли Индия извлечь из такого лидерства пользу. Lenta.Ru
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