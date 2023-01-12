Эстония рискует превратиться в «озлобленную и маленькую» страну - Каллас
10:00 12.01.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Кая Каллас заявила о рисках Эстонии превратиться в «озлобленную и маленькую» страну. По словам премьера республики, это происходит из-за действий правой популистской Консервативной народной партии, которая стоит у власти.
«Являемся ли мы дружественным, прогрессивным, прозападным, инновационным, умным государством — или мы закрытая, озлобленная, маленькая страна?» — сказала она в преддверии выборов в парламент Эстонии.
Голосование должно пройти 5 марта 2023 года. Согласно опросам, Партия реформ, которую возглавляет Каллас, лидирует с 32% поддержкой. На втором месте располагаются консерваторы, которых поддерживают 24,6% жителей Эстонии. Говорит Москва
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