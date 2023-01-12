Байден "прихватил" больше секретных документов, чем многие разоблачители - Сноуден
10:20 12.01.2023 Источник: Lenta.ru
Президент США Джо Байден, похоже, «прихватил» с собой больше секретных документов, чем многие разоблачители, сыронизировал бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден в соцсети.
«Для сравнения Риалити Уиннер (осужденная в США за утечку из Агентства национальной безопасности — прим. «Ленты.ру») была приговорена к пяти годам всего за один документ. Тем временем Байден, [Дональд] Трамп, [Билл] Клинтон, [Дэвид] Петреус <…> у этих парней десятки, сотни [документов]. И никакой тюрьмы», — отметил Сноуден. Lenta.Ru
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