Глава МИД КНР опроверг правомерность утверждения о «долговой ловушке Китая для Африки»
10:32 12.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел КНР Цинь Ган в ходе визита в Эфиопию указал на неправомерность высказываний о существовании «китайской долговой ловушки для Африки». Об этом сообщил в четверг МИД Китая.
«Утверждение о так называемой китайской долговой ловушке для Африки — навязываемая [Западом] словесная западня, которая используется применительно к китайско-африканским отношениям, — приводит слова Цинь Гана внешнеполитическое ведомство КНР. — Китайско-африканское сотрудничество по финансовой линии главным образом связано с инфраструктурным строительством и сферой производства. Оно нацелено на усиление потенциала, необходимого для самостоятельного устойчивого развития Африки».
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