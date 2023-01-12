Глава МИД КНР опроверг правомерность утверждения о «долговой ловушке Китая для Африки»

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган в ходе визита в Эфиопию указал на неправомерность высказываний о существовании «китайской долговой ловушки для Африки». Об этом сообщил в четверг МИД Китая.

«Утверждение о так называемой китайской долговой ловушке для Африки — навязываемая [Западом] словесная западня, которая используется применительно к китайско-африканским отношениям, — приводит слова Цинь Гана внешнеполитическое ведомство КНР. — Китайско-африканское сотрудничество по финансовой линии главным образом связано с инфраструктурным строительством и сферой производства. Оно нацелено на усиление потенциала, необходимого для самостоятельного устойчивого развития Африки».