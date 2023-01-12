Макрон заявил, что не будет просить прощения у Алжира за период колонизации

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что не должен просить прощения у Алжира за период колонизации, но надеется принять в Париже алжирского коллегу Абдельмаджида Теббуна для продолжения совместных усилий по примирению двух стран. Об этом французский лидер заявил в среду в интервью еженедельнику «Пуэн».

«Я не вижу необходимости просить прощения, дело не в этом, поскольку этот жест может разорвать все связи, — сказал Макрон. — Самое плохое было бы сказать, что мы извиняемся и затем идем каждый своим путем».

Вопрос извинений находится в центре двусторонних отношений после доклада французского историка Бенжамена Стора, который высказался за шаги по примирению двух стран, исключив вместе с тем покаяние и извинения. «Была война. Извиняясь или не извиняясь, ничего уже не исправишь», — отметил Макрон. «Надо вернуться к истории и дать ей правильную оценку», — подчеркнул он.