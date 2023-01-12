В России выявили 4 675 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:00 12.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 675, летальных исходов из-за ковида — на 48. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 4 201 случай заражения и 46 смертей, всего с начала пандемии — 21 841 644 и 394 262 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 4 541 против 5 122 днем ранее, до 21 263 274.
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