В Москве выявили 1 539 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 1 539 против 1 678 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 313 293 случая инфицирования.

Число умерших из-за ковида в Москве за сутки возросло на 15 против 14 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе зафиксировали 47 654 смерти. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 1 166 — до 3 120 141.