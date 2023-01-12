Домклик начал маркировать объявления о продаже участков с доступной льготной ипотекой
12:58 12.01.2023
Сервис недвижимости Домклик начал маркировать отметкой «Ипотека с господдержкой» объявления о продаже участков под строительство дома, подпадающие под условия программ «Господдержка» и «Семейная ипотека». Благодаря этому значку пользователи Домклик теперь сразу видят объекты, где для строительства дома можно оформить льготную ипотеку.
Такая отметка появляется в карточке, если в объявлении указан корректный кадастровый номер участка, а земля относится к категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства. Если все условия выполнены, специальный значок появится автоматически.
Маркировка поможет потенциальному покупателю сразу понять, подходит ли выбранный участок для получения ипотеки на строительство дома по сниженной ставке, а продавцу – быстрее продать объект, отмечают в Сбере. Для получения льготной ипотеки покупатель должен оформить ипотеку на участок и дальнейшее строительство дома (самостоятельно или с подрядчиком).
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