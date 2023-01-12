Порядка пяти бригад ВСУ уничтожено в Соледаре — советник Пушилина

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено в городе Соледаре в Донецкой Народной Республике (ДНР), но цифра по потерям может быть выше, так как еще не учтены иностранные наемники. Об этом заявил в четверг военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия-1».

«Там [в Соледаре] уничтожено порядка пяти бригад, эта информация достаточно объективна, но сама цифра по потерям, я думаю, несколько выше, потому что в эти потери не заложены наемники, которых там было достаточно много», — сказал он.