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Республиканцы хотят больше контролировать действия Байдена для сдерживания инфляции — ТВ

13:20 12.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд республиканцев в Палате представителей Конгресса США стремятся продвинуть законопроект, который обяжет администрацию президента Джо Байдена отчитываться об экономической политике для предотвращения инфляции. Об этом сообщил в четверг телеканал «Фокс ньюс».

Законопроект под названием «Сдержать инфляцию» потребует от администрации Байдена учитывать инфляцию перед принятием мер в рамках экономической политики. Так, Административно-бюджетное управление и Совет экономических консультантов при президенте США должны будут уведомлять законодателей о том, как их действия «стоимостью более 1 млрд долларов» скажутся на инфляции в стране, отмечает канал.

Проект закона лоббирует председатель Конференции конгрессменов-республиканцев Элиз Стефаник, а также ряд других республиканцев. Они представляли аналогичный законопроект в прошлом, но теперь, когда у Республиканской партии большинство в Палате представителей, надеются, что им удастся привлечь администрацию Байдена к ответственности.

«Новое республиканское большинство уже работает над выполнением наших обязательств перед Америкой и над созданием сильной экономики, для этого нужно начать критическую проверку для обуздания безрассудной политики администрации Байдена, разжигающей инфляцию», — сказала каналу Стефаник.

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