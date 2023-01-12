Заявления о том, что РФ создает угрозы для безопасности Армении, абсурдны — Захарова

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления о том, что Россия якобы создает угрозы для безопасности Армении, абсурдны. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Народы России и Армении связывают крепкие узы дружбы, они уходят корнями в глубину истории. Мы настроены и впредь всемерно укреплять как двусторонние отношения, так и взаимодействие в общих интеграционных объединениях — ОДКБ, ЕАЭС, СНГ. На этом фоне заявления из Еревана, будто российское присутствие создает некие угрозы безопасности Армении, это абсурд», — сказала она.