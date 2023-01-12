РФ не согласна с оценками Турции по «мирному плану» Зеленского — Захарова

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не разделяет оценку Турции в отношении «мирного плана», предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским, этот план неприемлем для Москвы, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нам хорошо известна оценка Турции так называемого мирного плана Зеленского, мы не можем с ней согласиться, поддержка Анкарой этой затеи киевского режима вряд ли будет способствовать поиску оптимальных путей достижения мира на Украине, уже неоднократно говорили о неприемлемости этого плана для нашей страны», — сказала Захарова.