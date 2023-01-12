Взятие Соледара дает возможность вести огонь по Артемовску прямой наводкой — НМ ДНР

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

лавное значение взятия Соледара заключается в возможности вести огонь по Артемовску прямой наводкой. Об этом в четверг сообщил подполковник Народной милиции (НМ), депутат парламента ДНР Андрей Баевский в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Взятие Соледара под контроль означает фактически прямую видимость трассы со Славянска на Артемовск и возможность работы по ней практически прямой наводкой», — сказал он.

Баевский также подчеркнул важность контроля над Соледаром с точки зрения изоляции боевых действий. Это означает «перерезание всех логистических путей к артемовской группировке и обрезание всех возможностей для снабжения ее как личным составом, так и боеприпасами».