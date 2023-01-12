Отмена Ереваном учений ОДКБ на территории Армении создает трудности для союзников — МИД РФ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение Еревана не проводить учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2023» на территории Армении создает определенные трудности для союзников по организации. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Очевидно, что в данном вопросе Армения продолжает действовать исходя из тех приоритетных задач, которые стоят перед ее вооруженными силами, принимая во внимание текущую обстановку. Хотела бы напомнить, что и в прошлом году Минобороны Армении не выделяло воинский контингент для участия в совместных учениях ОДКБ в Казахстане. Это, безусловно, создает определенные трудности для союзников, вынуждая перекраивать уже согласованные по линии военных ведомств планы», — сказала Захарова, комментируя соответствующее заявление Пашиняна.

Во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на пресс-конференции, что Армения в сложившейся ситуации не собирается проводить учения ОДКБ в 2023 году.