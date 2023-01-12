0
0
69
НОВОСТИ

Отмена Ереваном учений ОДКБ на территории Армении создает трудности для союзников — МИД РФ

16:00 12.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение Еревана не проводить учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2023» на территории Армении создает определенные трудности для союзников по организации. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Очевидно, что в данном вопросе Армения продолжает действовать исходя из тех приоритетных задач, которые стоят перед ее вооруженными силами, принимая во внимание текущую обстановку. Хотела бы напомнить, что и в прошлом году Минобороны Армении не выделяло воинский контингент для участия в совместных учениях ОДКБ в Казахстане. Это, безусловно, создает определенные трудности для союзников, вынуждая перекраивать уже согласованные по линии военных ведомств планы», — сказала Захарова, комментируя соответствующее заявление Пашиняна.

Во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на пресс-конференции, что Армения в сложившейся ситуации не собирается проводить учения ОДКБ в 2023 году.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 12.01.2023
Еврокомиссия поддерживает намерение Эстонии приступить к конфискации российских активов
0
52
16:12 12.01.2023
В России бесплатно подключены к газу в 2021–2022 годах 504 тыс. домовладений — Новак
0
91
15:32 12.01.2023
Губернатор Красноярского края подарил школьнику полет на вертолете
0
138
15:12 12.01.2023
Взятие Соледара дает возможность вести огонь по Артемовску прямой наводкой — НМ ДНР
0
182
15:00 12.01.2023
Подавляющее большинство европейцев обеспокоены ростом стоимости жизни — опрос
0
201
14:32 12.01.2023
РФ не согласна с оценками Турции по «мирному плану» Зеленского — Захарова
0
260
14:12 12.01.2023
Военные в Соледаре действовали героически, но основная работа еще впереди — Песков
0
248
14:00 12.01.2023
В Китае обнаружили еще 220 терракотовых воинов на захоронении Цинь Шихуанди
0
332
13:32 12.01.2023
Заявления о том, что РФ создает угрозы для безопасности Армении, абсурдны — Захарова
0
286
13:20 12.01.2023
Республиканцы хотят больше контролировать действия Байдена для сдерживания инфляции — ТВ
0
254

Возврат к списку