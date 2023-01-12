В России бесплатно подключены к газу в 2021–2022 годах 504 тыс. домовладений — Новак
16:12 12.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В рамках программы социальной газификации 504 тыс. домовладений были бесплатно подключены к газу по итогам 2021–2022 годов. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак на совещании по вопросам реализации инициатив «Единой России» по социальной газификации субъектов РФ.
«На сегодняшний день мы уже приняли за период с момента изменения нормативно-правовой базы 790 тыс. заявок. Заключено 723 тыс. договоров, это 92% от тех заявок, которые были приняты. В прошлом году (2021 год — прим. ТАСС) было 32%. Исполнено до участка 504 тыс. договоров. При этом потенциал создан для более чем 700 тыс.», — отметил он.
Изначально целью социальной газификации на 2022 год было подключение 500 тыс. домовладений.
НОВОСТИ
- 16:32 12.01.2023
- Еврокомиссия поддерживает намерение Эстонии приступить к конфискации российских активов
- 16:00 12.01.2023
- Отмена Ереваном учений ОДКБ на территории Армении создает трудности для союзников — МИД РФ
- 15:32 12.01.2023
- Губернатор Красноярского края подарил школьнику полет на вертолете
- 15:12 12.01.2023
- Взятие Соледара дает возможность вести огонь по Артемовску прямой наводкой — НМ ДНР
- 15:00 12.01.2023
- Подавляющее большинство европейцев обеспокоены ростом стоимости жизни — опрос
- 14:32 12.01.2023
- РФ не согласна с оценками Турции по «мирному плану» Зеленского — Захарова
- 14:12 12.01.2023
- Военные в Соледаре действовали героически, но основная работа еще впереди — Песков
- 14:00 12.01.2023
- В Китае обнаружили еще 220 терракотовых воинов на захоронении Цинь Шихуанди
- 13:32 12.01.2023
- Заявления о том, что РФ создает угрозы для безопасности Армении, абсурдны — Захарова
- 13:20 12.01.2023
- Республиканцы хотят больше контролировать действия Байдена для сдерживания инфляции — ТВ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать