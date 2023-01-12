В России бесплатно подключены к газу в 2021–2022 годах 504 тыс. домовладений — Новак

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В рамках программы социальной газификации 504 тыс. домовладений были бесплатно подключены к газу по итогам 2021–2022 годов. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак на совещании по вопросам реализации инициатив «Единой России» по социальной газификации субъектов РФ.

«На сегодняшний день мы уже приняли за период с момента изменения нормативно-правовой базы 790 тыс. заявок. Заключено 723 тыс. договоров, это 92% от тех заявок, которые были приняты. В прошлом году (2021 год — прим. ТАСС) было 32%. Исполнено до участка 504 тыс. договоров. При этом потенциал создан для более чем 700 тыс.», — отметил он.

Изначально целью социальной газификации на 2022 год было подключение 500 тыс. домовладений.