Коронавирус эволюционирует в сторону менее тяжелого течения — эксперт Минздрава РФ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коронавирусная инфекция эволюционирует в сторону снижения тяжести течения заболевания, сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов в четверг.

«Как мы видим с вами, эволюция идет в направлении снижения патогенности вируса. Кроме того, накапливается популяционный иммунитет, который тоже нас защищает», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».