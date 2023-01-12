Коронавирус эволюционирует в сторону менее тяжелого течения — эксперт Минздрава РФ
17:00 12.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Коронавирусная инфекция эволюционирует в сторону снижения тяжести течения заболевания, сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов в четверг.
«Как мы видим с вами, эволюция идет в направлении снижения патогенности вируса. Кроме того, накапливается популяционный иммунитет, который тоже нас защищает», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».
НОВОСТИ
- 17:40 12.01.2023
- Россия столкнулась с чудовищными фальсификациями в западных СМИ в 2022 году — Мишустин
- 17:12 12.01.2023
- Трамп в 2017 г. хотел нанести ядерный удар по КНДР - журналист
- 16:32 12.01.2023
- Еврокомиссия поддерживает намерение Эстонии приступить к конфискации российских активов
- 16:12 12.01.2023
- В России бесплатно подключены к газу в 2021–2022 годах 504 тыс. домовладений — Новак
- 16:00 12.01.2023
- Отмена Ереваном учений ОДКБ на территории Армении создает трудности для союзников — МИД РФ
- 15:32 12.01.2023
- Губернатор Красноярского края подарил школьнику полет на вертолете
- 15:12 12.01.2023
- Взятие Соледара дает возможность вести огонь по Артемовску прямой наводкой — НМ ДНР
- 15:00 12.01.2023
- Подавляющее большинство европейцев обеспокоены ростом стоимости жизни — опрос
- 14:32 12.01.2023
- РФ не согласна с оценками Турции по «мирному плану» Зеленского — Захарова
- 14:12 12.01.2023
- Военные в Соледаре действовали героически, но основная работа еще впереди — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать