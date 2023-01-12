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Коронавирус эволюционирует в сторону менее тяжелого течения — эксперт Минздрава РФ

17:00 12.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коронавирусная инфекция эволюционирует в сторону снижения тяжести течения заболевания, сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов в четверг.

«Как мы видим с вами, эволюция идет в направлении снижения патогенности вируса. Кроме того, накапливается популяционный иммунитет, который тоже нас защищает», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

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