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НОВОСТИ

Трамп в 2017 г. хотел нанести ядерный удар по КНДР - журналист

17:12 12.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дональд Трамп в бытность президентом США в 2017 году предлагал применить ядерное оружие против КНДР и переложить ответственность на другую страну. Об этом в четверг сообщил на своем сайте телеканал Эн-би-си со ссылкой на новое издание книги журналиста Майкла Шмидта «Дональд Трамп против Соединенных Штатов: борьба с целью остановить президента» (Donald Trump v. The United States: Inside the Struggle to Stop a President).

Книга журналиста «Нью-Йорк таймс» вышла в 2020 году. В новом издании, которое поступит в продажу в США во вторник, появился раздел, в котором рассказывается о работе главы аппарата Белого дома Джона Келли в администрации Трампа в 2017–2019 гг.

Телеканал напоминает, что Трамп в сентябре 2017 года с трибуны Генассамблеи ООН пригрозил «полностью уничтожить Северную Корею», а затем написал несколько твитов похожего содержания.

«Больше, чем твиты, Келли напугал тот факт, что за закрытыми дверями Овального кабинета Трамп продолжал говорить так, будто он хочет начать войну. Он непринужденно обсуждал идею применения ядерного оружия против Северной Кореи, говоря, что, если бы он предпринял это, администрация смогла бы обвинить кого-то другого, чтобы снять с себя ответственность», — приводит Эн-би-си выдержки из книги.

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