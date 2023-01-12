Трамп в 2017 г. хотел нанести ядерный удар по КНДР - журналист
17:12 12.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дональд Трамп в бытность президентом США в 2017 году предлагал применить ядерное оружие против КНДР и переложить ответственность на другую страну. Об этом в четверг сообщил на своем сайте телеканал Эн-би-си со ссылкой на новое издание книги журналиста Майкла Шмидта «Дональд Трамп против Соединенных Штатов: борьба с целью остановить президента» (Donald Trump v. The United States: Inside the Struggle to Stop a President).
Книга журналиста «Нью-Йорк таймс» вышла в 2020 году. В новом издании, которое поступит в продажу в США во вторник, появился раздел, в котором рассказывается о работе главы аппарата Белого дома Джона Келли в администрации Трампа в 2017–2019 гг.
Телеканал напоминает, что Трамп в сентябре 2017 года с трибуны Генассамблеи ООН пригрозил «полностью уничтожить Северную Корею», а затем написал несколько твитов похожего содержания.
«Больше, чем твиты, Келли напугал тот факт, что за закрытыми дверями Овального кабинета Трамп продолжал говорить так, будто он хочет начать войну. Он непринужденно обсуждал идею применения ядерного оружия против Северной Кореи, говоря, что, если бы он предпринял это, администрация смогла бы обвинить кого-то другого, чтобы снять с себя ответственность», — приводит Эн-би-си выдержки из книги.
НОВОСТИ
- 17:40 12.01.2023
- Россия столкнулась с чудовищными фальсификациями в западных СМИ в 2022 году — Мишустин
- 17:00 12.01.2023
- Коронавирус эволюционирует в сторону менее тяжелого течения — эксперт Минздрава РФ
- 16:32 12.01.2023
- Еврокомиссия поддерживает намерение Эстонии приступить к конфискации российских активов
- 16:12 12.01.2023
- В России бесплатно подключены к газу в 2021–2022 годах 504 тыс. домовладений — Новак
- 16:00 12.01.2023
- Отмена Ереваном учений ОДКБ на территории Армении создает трудности для союзников — МИД РФ
- 15:32 12.01.2023
- Губернатор Красноярского края подарил школьнику полет на вертолете
- 15:12 12.01.2023
- Взятие Соледара дает возможность вести огонь по Артемовску прямой наводкой — НМ ДНР
- 15:00 12.01.2023
- Подавляющее большинство европейцев обеспокоены ростом стоимости жизни — опрос
- 14:32 12.01.2023
- РФ не согласна с оценками Турции по «мирному плану» Зеленского — Захарова
- 14:12 12.01.2023
- Военные в Соледаре действовали героически, но основная работа еще впереди — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать