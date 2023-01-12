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Россия столкнулась с чудовищными фальсификациями в западных СМИ в 2022 году — Мишустин

17:40 12.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Даже старейшие западные издания занимаются пропагандой в ее худших проявлениях, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, открывая церемонию вручения премий кабмина в области СМИ за 2022 год.

«Мы все столкнулись с чудовищными фальсификациями в западных медиа, пропагандой в худших традициях занимаются и старейшие, некогда уважаемые издания, и новые ресурсы блогосферы», — сказал премьер, назвав работу зарубежных журналистов «агрессивными нападками» на Россию.

«Необоснованные санкции, разворовывание российской собственности, военные преступления — все это оправдывается [западными изданиями]», — констатировал Мишустин, подчеркнув, что отечественные СМИ демонстрируют ответственный подход к отбору фактов и проверке источников, а также показывают «готовность защищать интересы своей родины».

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