Турция в очередной раз напомнила Швеции, что нужно для вступления в НАТО
18:55 12.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы снова открыто говорим: продвижение процесса принятия страны в НАТО невозможно, пока не будет положен конец деятельности террористических организаций», — отметил Калын. Его комментарий связан с прошедшей в Стокгольме акцией в поддержку Рабочей партии Курдистана, признанной в Анкаре террористической. Калын резко осудил эту демонстрацию и призвал принять конкретные меры для предотвращения подобного в будущем.
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