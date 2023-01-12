Турция в очередной раз напомнила Швеции, что нужно для вступления в НАТО

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель турецкого президента Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что процесс вхождения Швеции в НАТО не сможет продвинуться до тех пор, пока страна оказывает поддержку организациям, признанным в Турции террористическими. Об этом он написал в четверг в «Твиттере».

«Мы снова открыто говорим: продвижение процесса принятия страны в НАТО невозможно, пока не будет положен конец деятельности террористических организаций», — отметил Калын. Его комментарий связан с прошедшей в Стокгольме акцией в поддержку Рабочей партии Курдистана, признанной в Анкаре террористической. Калын резко осудил эту демонстрацию и призвал принять конкретные меры для предотвращения подобного в будущем.