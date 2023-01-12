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Мобильное приложение Сбера для iPhone безопасно для пользователей – эксперт

19:03 12.01.2023

Мобильное банковское приложение Сбера СБОЛ, устанавливаемое на телефоны клиентов банка в его отделениях, должно быть безопасным для пользователей, поскольку тестировалось в течение нескольких месяцев. Такое мнение главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян высказала «Ленте.ру».

«На самом деле Сбер начал устанавливать приложение в офисах в тестовом режиме еще летом, а открыто заявил только в конце декабря. Вероятно, это время понадобилось банку, чтобы удостовериться в безопасности механизма, – отметила Анна Авакимян. – С таким серьезным подходом к безопасности в принципе, очевидно, что банк решился тиражировать технологию только после подтверждения ее надежности». Установка приложения происходит исключительно в присутствии клиента, никакие данные с телефона не используются, добавила эксперт.

Ранее СМИ сообщили о разработке Сбером собственного программного обеспечения для установки банковского приложения на iPhone.

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