Польша хочет восстановить пошлины на сельхозпродукцию из Украины

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши на предстоящем 30 января совете ЕС по сельскохозяйственным вопросам будут добиваться восстановления таможенных пошлин на импортируемую с Украины кукурузу, а в будущем — и на другую сельскохозяйственную продукцию. Об этом сообщил в четверг в Сейме (нижней палате парламента) заместитель министра сельского хозяйства республики Януш Ковальский.

По его словам, Польша уже формирует коалицию по этому вопросу с участием других стран ЕС. Как проинформировал Ковальский, в период с января по октябрь 2022 года импорт кукурузы с Украины составил 1,4 млн тонн. За то же время польский экспорт кукурузы составил 3 млн тонн, что в два раза больше, чем за тот же период 2021 года.