Польша хочет восстановить пошлины на сельхозпродукцию из Украины
19:45 12.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его словам, Польша уже формирует коалицию по этому вопросу с участием других стран ЕС. Как проинформировал Ковальский, в период с января по октябрь 2022 года импорт кукурузы с Украины составил 1,4 млн тонн. За то же время польский экспорт кукурузы составил 3 млн тонн, что в два раза больше, чем за тот же период 2021 года.
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