0
0
1
НОВОСТИ

Польша хочет восстановить пошлины на сельхозпродукцию из Украины

19:45 12.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши на предстоящем 30 января совете ЕС по сельскохозяйственным вопросам будут добиваться восстановления таможенных пошлин на импортируемую с Украины кукурузу, а в будущем — и на другую сельскохозяйственную продукцию. Об этом сообщил в четверг в Сейме (нижней палате парламента) заместитель министра сельского хозяйства республики Януш Ковальский.

По его словам, Польша уже формирует коалицию по этому вопросу с участием других стран ЕС. Как проинформировал Ковальский, в период с января по октябрь 2022 года импорт кукурузы с Украины составил 1,4 млн тонн. За то же время польский экспорт кукурузы составил 3 млн тонн, что в два раза больше, чем за тот же период 2021 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:03 12.01.2023
Мобильное приложение Сбера для iPhone безопасно для пользователей – эксперт
0
103
18:55 12.01.2023
Турция в очередной раз напомнила Швеции, что нужно для вступления в НАТО
0
118
17:40 12.01.2023
Россия столкнулась с чудовищными фальсификациями в западных СМИ в 2022 году — Мишустин
0
234
17:12 12.01.2023
Трамп в 2017 г. хотел нанести ядерный удар по КНДР - журналист
0
265
17:00 12.01.2023
Коронавирус эволюционирует в сторону менее тяжелого течения — эксперт Минздрава РФ
0
246
16:32 12.01.2023
Еврокомиссия поддерживает намерение Эстонии приступить к конфискации российских активов
0
302
16:12 12.01.2023
В России бесплатно подключены к газу в 2021–2022 годах 504 тыс. домовладений — Новак
0
269
16:00 12.01.2023
Отмена Ереваном учений ОДКБ на территории Армении создает трудности для союзников — МИД РФ
0
313
15:32 12.01.2023
Губернатор Красноярского края подарил школьнику полет на вертолете
0
289
15:12 12.01.2023
Взятие Соледара дает возможность вести огонь по Артемовску прямой наводкой — НМ ДНР
0
384

Возврат к списку