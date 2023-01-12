Картаполов: Увеличение призывного возраста не увеличит общее число призывников

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Увеличение возраста призыва граждан на срочную службу с 18 лет до 21 года не подразумевает увеличения численности призывников. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в четверг.

«У нас количество призывников уменьшается с каждым годом. И их количество не будет увеличено. Сколько их призывали, столько и будут призывать — порядка 200 тыс. человек», — сказал парламентарий в эфире телеканала РБК.