Ненадлежащее хранение Байденом секретных документов будет расследовать спецпрокурор США

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр юстиции США Меррик Гарленд объявил в четверг о назначении бывшего федерального прокурора Роберта Хёра спецпрокурором для расследования дела о ненадлежащем хранении американским президентом Джо Байденом секретных документов.

«Ранее сегодня я подписал распоряжение о назначении Роберта Хёра спецпрокурором по делу, о котором я только что говорил. Документ уполномочивает его расследовать, нарушило ли какое-либо физическое или юридическое лицо закон в связи с этим делом. Спецпрокурор не будет находиться под повседневным контролем какого-либо должностного лица министерства, но он должен соблюдать правила, процедуры и принципы министерства», — заявил глава Минюста США, выступая перед журналистами. Его выступление было посвящено делу о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов.