Ненадлежащее хранение Байденом секретных документов будет расследовать спецпрокурор США
22:00 12.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Ранее сегодня я подписал распоряжение о назначении Роберта Хёра спецпрокурором по делу, о котором я только что говорил. Документ уполномочивает его расследовать, нарушило ли какое-либо физическое или юридическое лицо закон в связи с этим делом. Спецпрокурор не будет находиться под повседневным контролем какого-либо должностного лица министерства, но он должен соблюдать правила, процедуры и принципы министерства», — заявил глава Минюста США, выступая перед журналистами. Его выступление было посвящено делу о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов.
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