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НОВОСТИ

Артемовск находится в оперативном окружении сил РФ — советник Пушилина

09:00 13.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы РФ взяли Артемовск (украинское название Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР) в оперативное окружение. Об этом заявил в четверг советник врио главы республики Игорь Кимаковский.

«Город [Артемовск] сейчас в оперативном окружении, с двух сторон формируются наши серьезные кулаки, которые делают охват города. Уже практически вокруг Артемовска тоже плотно работает наша артиллерия», — сказал он в эфире Первого канала.

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