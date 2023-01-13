Артемовск находится в оперативном окружении сил РФ — советник Пушилина

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы РФ взяли Артемовск (украинское название Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР) в оперативное окружение. Об этом заявил в четверг советник врио главы республики Игорь Кимаковский.

«Город [Артемовск] сейчас в оперативном окружении, с двух сторон формируются наши серьезные кулаки, которые делают охват города. Уже практически вокруг Артемовска тоже плотно работает наша артиллерия», — сказал он в эфире Первого канала.