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Закон о первом президенте Казахстана в парламенте республики признали утратившим силу

09:20 13.01.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Парламент Казахстана признал утратившим силу закон о первом президенте. Документ устанавливал за экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым статус «елбасы» (лидер нации). Кроме того, он обеспечивал ему пожизненные привилегии и гарантии.

По итогам конституционной реформы, одобренной на референдуме 5 июня 2022 года гражданами республики, из Основного закона были исключены все упоминания о роли и статусе первого президента республики.

Сам документ был принят в 2000 году. Согласно закону, Назарбаев, члены его семьи и имущество неприкосновенны. В частности, они не могут быть арестованы и задержаны.  Говорит Москва

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