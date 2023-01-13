Польша перешла к более активному освоению западно-украинских земель — МИД РФ
09:32 13.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Варшава после начала специальной военной операции РФ перешла к более активному освоению западно-украинских земель, реализуя целый комплекс политических и военных мероприятий. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
«После начала специальной военной операции [РФ] Польша, выполняющая функции транзитного хаба западных вооружений, перешла к более активному освоению западно-украинских земель, реализуя целый комплекс политических и военных мероприятий. Разумеется, подобные устремления Варшавы не могут не вызывать обеспокоенность с точки зрения региональной безопасности», — отметил дипломат.
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