Польша перешла к более активному освоению западно-украинских земель — МИД РФ

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Варшава после начала специальной военной операции РФ перешла к более активному освоению западно-украинских земель, реализуя целый комплекс политических и военных мероприятий. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«После начала специальной военной операции [РФ] Польша, выполняющая функции транзитного хаба западных вооружений, перешла к более активному освоению западно-украинских земель, реализуя целый комплекс политических и военных мероприятий. Разумеется, подобные устремления Варшавы не могут не вызывать обеспокоенность с точки зрения региональной безопасности», — отметил дипломат.