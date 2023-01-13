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НОВОСТИ

США следят за назначениями в руководстве СВО — Пентагон

10:00 13.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Соединенных Штатов следит за новыми назначениями в руководстве российской специальной военной операцией (СВО) на Украине. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.

Его попросили прокомментировать назначение начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск (ОГВ). «Мы в курсе заявлений России относительно кадровых перестановок [в командовании СВО]. Мы продолжаем следить за этим, и я не собираюсь рассуждать о том, как это может повлиять на ситуацию на поле боя на Украине», — отметил генерал. Он утверждал, что новые назначения, «вероятно, отражают некоторые системные проблемы, с которыми столкнулись российские вооруженные силы» с начала СВО. «Это то (новые назначения — прим. ТАСС), за чем мы будем продолжать следить», — добавил Райдер.

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