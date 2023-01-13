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НОВОСТИ

Объем кредитов россиян превысил 27 трлн рублей

10:20 13.01.2023 Источник: Известия

Объем кредитов населения составил 27,09 трлн рублей — за год показатель увеличился на 2,5 трлн, следует из данных Центробанка, которые проанализировали «Известия». Как сообщили в регуляторе, основной прирост был обеспечен ипотекой. В банках подтвердили увеличение заимствований, несмотря на экономические шоки 2022 года, но не отметили роста просрочек.

Однако эксперты увидели риски повышения закредитованности населения.

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