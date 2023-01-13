Объем кредитов россиян превысил 27 трлн рублей
10:20 13.01.2023 Источник: Известия
Однако эксперты увидели риски повышения закредитованности населения.
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