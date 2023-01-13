В Москве выявили 1 728 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 728 против 1 539 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 315 021 случай заражения.

Число умерших в столице за сутки возросло на 16 против 15 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 670 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 063, до 3 121 204.