Китай защитит свои интересы в ответ на ограничение экспорта полупроводников США — МИД КНР
12:05 13.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские власти примут решительные меры для защиты национальных интересов в ответ на злоупотребления Соединенных Штатов, стремящихся защитить собственную гегемонию путем введения ограничений на экспорт полупроводников. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Американская сторона злоупотребляет экспортными ограничениями, чтобы защитить собственную гегемонию и личные интересы, — сказал он на брифинге, комментируя переговоры между США и их союзниками по ужесточению ограничений в отношении Пекина в указанной области. — Китай будет внимательно следить за тем, как меняется ситуация. Мы будем решительно защищать свои интересы».
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