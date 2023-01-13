Китай защитит свои интересы в ответ на ограничение экспорта полупроводников США — МИД КНР

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти примут решительные меры для защиты национальных интересов в ответ на злоупотребления Соединенных Штатов, стремящихся защитить собственную гегемонию путем введения ограничений на экспорт полупроводников. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Американская сторона злоупотребляет экспортными ограничениями, чтобы защитить собственную гегемонию и личные интересы, — сказал он на брифинге, комментируя переговоры между США и их союзниками по ужесточению ограничений в отношении Пекина в указанной области. — Китай будет внимательно следить за тем, как меняется ситуация. Мы будем решительно защищать свои интересы».