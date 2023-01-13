На Запорожской АЭС в этом году начнутся работы по ремонту трех энергоблоков
12:50 13.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Работы по ремонту и продлению сроков эксплуатации трех из шести энергоблоков Запорожской АЭС (ЗАЭС) начнутся в этом году, сообщили в пятницу на атомной станции.
«Уже в текущем году должны начаться работы, связанные как с ремонтной кампанией, так и продлением сроков эксплуатации энергоблоков № 1, 2 и 6», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале ЗАЭС.
НОВОСТИ
- 14:12 13.01.2023
- Сикхи в Индии выступили против стальных шлемов для своих единоверцев в армии
- 14:00 13.01.2023
- Российские войска вечером 12 января завершили освобождение Соледара от ВСУ — МО РФ
- 13:32 13.01.2023
- Сейм Польши обновил закон о Верховном суде, что может разблокировать средства из фонда ЕС
- 13:20 13.01.2023
- Европа может найти замену дизельного топлива из РФ в Китае — Bloomberg
- 13:06 13.01.2023
- НАТО направит в Румынию самолеты AWACS для ведения разведки против России
- 13:00 13.01.2023
- ФРГ передала Молдавии первые из обещанных бронетранспортеров «Пиранья»
- 12:20 13.01.2023
- Италия намерена через свои порты открыть коридор для Украины
- 12:05 13.01.2023
- Китай защитит свои интересы в ответ на ограничение экспорта полупроводников США — МИД КНР
- 12:00 13.01.2023
- В Пулково самолет не смог взлететь из-за ветра
- 11:32 13.01.2023
- В Москве выявили 1 728 случаев заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать