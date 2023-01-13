На Запорожской АЭС в этом году начнутся работы по ремонту трех энергоблоков

12:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работы по ремонту и продлению сроков эксплуатации трех из шести энергоблоков Запорожской АЭС (ЗАЭС) начнутся в этом году, сообщили в пятницу на атомной станции.

«Уже в текущем году должны начаться работы, связанные как с ремонтной кампанией, так и продлением сроков эксплуатации энергоблоков № 1, 2 и 6», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале ЗАЭС.