ФРГ передала Молдавии первые из обещанных бронетранспортеров «Пиранья»
13:00 13.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Молдавии получили первые три из обещанных Германией 19 бронетранспортеров «Пиранья». Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в пятницу Минобороны ФРГ.
«Молдавским силам сегодня были переданы в Кишиневе три первые машины, остальные „Пираньи“ будут поставлены в течение 2023 года», — отметили в ведомстве.
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