ФРГ передала Молдавии первые из обещанных бронетранспортеров «Пиранья»

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Молдавии получили первые три из обещанных Германией 19 бронетранспортеров «Пиранья». Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в пятницу Минобороны ФРГ.

«Молдавским силам сегодня были переданы в Кишиневе три первые машины, остальные „Пираньи“ будут поставлены в течение 2023 года», — отметили в ведомстве.