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Европа может найти замену дизельного топлива из РФ в Китае — Bloomberg

13:20 13.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай может стать основным поставщиком дизельного топлива в Европу после того, как с 5 февраля 2023 года начнут действовать предельные цены на российские нефтепродукты. Такое мнение в пятницу агентству Блумберг выразил директор отдела исследований консалтинговой компании Wood Mackenzie («Вуд Маккензи») Марк Уильямс.

«Китай — вот кто может изменить ситуацию», — считает он. Согласно прогнозу Уильямса, экспорт китайского дизельного топлива в первой половине 2023 года может составить от 400 тыс. до 600 тыс. баррелей в сутки, что равно объемам российских поставок, которых могут лишиться европейские страны. «С начала февраля произойдет полная перестройка торговых потоков в сфере дизельного топлива», — добавил эксперт.

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