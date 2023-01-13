Сикхи в Индии выступили против стальных шлемов для своих единоверцев в армии
14:12 13.01.2023
Сикхское духовенство, политические партии и организации консолидировано выступили против плана Министерства обороны Индии закупить две специальные модели стальных касок для военнослужащих-сикхов, которые по правилам своей религии носят тюрбаны в качестве головного убора.
«Такие шлемы неприемлемы в соответствии с принципами сикхизма. Дастар (тюрбан), которым сикх украшает голову, — это не просто отрез ткани длиной в 5-7 метров, а корона, подаренная гуру (духовным учителем, Гуру Нанаком, основавшим сикхизм в ХV веке) и символ сикхской идентичности», — цитирует в пятницу газета «Таймс оф Индиа» обращение к единоверцам джатедара «Акали тахт» (главы сикхского духовенства) Джани Харприта Сингха. Любая попытка заставить сикхов носить шлемы в армии и тем самым скрыть их религиозную принадлежность имеет целью «убить» их идентичность, сказал он.
Духовенство и сикхские партии обещали продолжать борьбу против планов Минобороны экипировать солдат-сикхов военными шлемами, которые несовместимы с их религией.
Догматы сикхизма требуют, в частности, чтобы мужчины-сикхи носили тюрбаны, а также не стригли бороды и волосы. Попытки англичан во время Первой мировой войны заставить служивших в их армии сикхов носить каски вызвали у них протесты и закончились полным провалом.
В современной индийской армии сикхи-военнослужащие от рядового до маршала носят тюрбаны цветов своих родов войск с соответствующими кокардами. Менять тюрбаны на шлемы приходится разве что тем из них, кто служит в военной авиации и танковых частях, где без такой специальной экипировки просто невозможно выполнять полеты или находится в башне боевой машины.
Сикхам, правда, только некоторым, с большим трудом и в судебном порядке удалось отстоять свое право носить тюрбаны на службе в армиях США и Канады.
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