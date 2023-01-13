Чавушоглу утверждает, что РФ и США не выполнили условия по выводу курдских сил в Сирии
17:12 13.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу утверждает, что Россия и США не выполнили обязательства по выводу курдских сил и ряда районов Сирии.
«В ходе моего визита в США мы поговорим о Сирии. Потому что они [американская сторона] продолжают поддерживать Рабочую партию Курдистана и Силы народной самообороны. Для нас это угроза. Данное нам слово не выполнили и США, и Россия. Мы постоянно говорим об этом данным странам, что условия договоренностей 2019 года не выполнены», — сказал он в пятницу на совместной с главой МИД Италии Антонио Таяни пресс-конференции в Риме. Трансляция велась на странице Чавушоглу в «Твиттере».
НОВОСТИ
- 17:00 13.01.2023
- Израильские солдаты открыли огонь по бросавшим в них камни палестинцам близ Рамаллы
- 16:32 13.01.2023
- Глава комитета Бундестага призвал к отмене экономических санкций против России
- 16:12 13.01.2023
- Школы могут ввести начальную военную подготовку после одобрения родителей — Кравцов
- 16:00 13.01.2023
- Песков предостерег от «ящика Пандоры» с ограничениями для уехавших россиян
- 15:32 13.01.2023
- Путин запретил применение кандалов для подозреваемых в ненасильственных преступлениях
- 15:12 13.01.2023
- Более 700 украинских военных уничтожено за последние трое суток в районе Соледара — МО РФ
- 15:00 13.01.2023
- Путин ждет предложения по освобождению от воинской обязанности мобилизованных врачей
- 14:32 13.01.2023
- В Подмосковье впервые в России получили потомство от клонированной коровы
- 14:12 13.01.2023
- Сикхи в Индии выступили против стальных шлемов для своих единоверцев в армии
- 14:00 13.01.2023
- Российские войска вечером 12 января завершили освобождение Соледара от ВСУ — МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать