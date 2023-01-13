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Чавушоглу утверждает, что РФ и США не выполнили условия по выводу курдских сил в Сирии

17:12 13.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу утверждает, что Россия и США не выполнили обязательства по выводу курдских сил и ряда районов Сирии.

«В ходе моего визита в США мы поговорим о Сирии. Потому что они [американская сторона] продолжают поддерживать Рабочую партию Курдистана и Силы народной самообороны. Для нас это угроза. Данное нам слово не выполнили и США, и Россия. Мы постоянно говорим об этом данным странам, что условия договоренностей 2019 года не выполнены», — сказал он в пятницу на совместной с главой МИД Италии Антонио Таяни пресс-конференции в Риме. Трансляция велась на странице Чавушоглу в «Твиттере».

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