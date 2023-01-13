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Советник врио главы ДНР назвал преждевременными свои слова об окружении Артемовска

17:40 13.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский назвал преждевременными свои слова об оперативном окружении города Артемовска (украинское название Бахмут) российскими силами.

«Информация от меня по блокировке Артемовска преждевременна, но при этом наши парни из ЧВК „Вагнер“ двигаются на этом направлении к победе», — написал он в пятницу в своем телеграм-канале.

Информацию об оперативном окружении города союзными силами Кимаковский озвучил в четверг вечером.

В районе Артемовска идут ожесточенные бои. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские силы планомерно работают над тем, чтобы отрезать пути снабжения украинской группировки в этом районе и взять ее в клещи. По его словам, взятие под контроль этого города позволит перейти к освобождению северной части республики. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно сообщали, что командование украинских войск перебрасывает на артемовское направление дополнительные силы, но украинские подразделения там несут существенные потери.

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