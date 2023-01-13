Компанию Трампа обязали оштрафовали на 1,6 млн$ по делу о мошенничестве
18:40 13.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как постановил верховный суд штата Нью-Йорк, компания экс-президента США должна будет выплатить 1,61 млн долларов в виде штрафов. Как поясняет газета «Нью-Йорк таймс», это наиболее серьезное наказание, которое компания могла понести по итогам рассмотрения дела.
Ранее на этой неделе суд в Нью-Йорке приговорил к пяти месяцам заключения бывшего финансового директора Trump Organization Аллена Вайссельберга, который признал вину по 15 пунктам обвинения в рамках сделки с прокуратурой по делу о финансовых махинациях. Суд также постановил, что 75-летний Вайссельберг должен выплатить 2 млн долларов недоимок, процентов и штрафов.
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