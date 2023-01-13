Жителей Соледара во время эвакуации намерено обстреляли ВСУ
19:50 13.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жительница Соледара Татьяна уверена, что украинские войска, открывая огонь по мирным гражданам, знали, что происходит эвакуация. Другие жители города, размещенные в пункте, также подтвердили корр. ТАСС, что обстрелы при эвакуации велись целенаправленно. «Три дня мы вообще боялись выйти на улицу», — вспоминает Татьяна.
Она добавила, что лишилась дома, он был разрушен в результате обстрела со стороны ВСУ. «Дом рушится, горит, это было страшно, — рассказала Татьяна. — Некуда возвращаться, мы без места жительства».
НОВОСТИ
- 18:40 13.01.2023
- Компанию Трампа обязали оштрафовали на 1,6 млн$ по делу о мошенничестве
- 17:40 13.01.2023
- Советник врио главы ДНР назвал преждевременными свои слова об окружении Артемовска
- 17:12 13.01.2023
- Чавушоглу утверждает, что РФ и США не выполнили условия по выводу курдских сил в Сирии
- 17:00 13.01.2023
- Израильские солдаты открыли огонь по бросавшим в них камни палестинцам близ Рамаллы
- 16:32 13.01.2023
- Глава комитета Бундестага призвал к отмене экономических санкций против России
- 16:12 13.01.2023
- Школы могут ввести начальную военную подготовку после одобрения родителей — Кравцов
- 16:00 13.01.2023
- Песков предостерег от «ящика Пандоры» с ограничениями для уехавших россиян
- 15:32 13.01.2023
- Путин запретил применение кандалов для подозреваемых в ненасильственных преступлениях
- 15:12 13.01.2023
- Более 700 украинских военных уничтожено за последние трое суток в районе Соледара — МО РФ
- 15:00 13.01.2023
- Путин ждет предложения по освобождению от воинской обязанности мобилизованных врачей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать