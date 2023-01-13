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Жителей Соледара во время эвакуации намерено обстреляли ВСУ

19:50 13.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно открывали огонь по жителям Соледара, которые пытались эвакуироваться из города. Об этом рассказали ТАСС жители освобожденного российскими войсками города в пункте временного размещения в Шахтерске.

Жительница Соледара Татьяна уверена, что украинские войска, открывая огонь по мирным гражданам, знали, что происходит эвакуация. Другие жители города, размещенные в пункте, также подтвердили корр. ТАСС, что обстрелы при эвакуации велись целенаправленно. «Три дня мы вообще боялись выйти на улицу», — вспоминает Татьяна.

Она добавила, что лишилась дома, он был разрушен в результате обстрела со стороны ВСУ. «Дом рушится, горит, это было страшно, — рассказала Татьяна. — Некуда возвращаться, мы без места жительства».

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