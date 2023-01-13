0
0
0
НОВОСТИ

Усилением присутствия США в европейском киберпространстве беспокоит Францию - СМИ

20:50 13.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Усиление американского присутствия в европейском киберпространстве вызывает обеспокоенность у французских военных. Об этом в пятницу сообщила газета «Монд».

По данным издания, начальник командования киберзащиты Франции генерал Эмерик Бонмезон заявил, что операции по технической поддержке, которые группы американских военных специалистов по кибербезопасности стали проводить в Европе после начала спецоперации РФ на Украине «с целью отслеживания возможного российского вмешательства», вызывают настороженность. Он охарактеризовал действия американских специалистов как «достаточно агрессивные».

По его мнению, открывая свои сети для кибервоенных США, страны в некоторой степени подвергают себя риску влияния на их политику.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:50 13.01.2023
Жителей Соледара во время эвакуации намерено обстреляли ВСУ
0
204
18:40 13.01.2023
Компанию Трампа обязали оштрафовали на 1,6 млн$ по делу о мошенничестве
0
247
17:40 13.01.2023
Советник врио главы ДНР назвал преждевременными свои слова об окружении Артемовска
0
321
17:12 13.01.2023
Чавушоглу утверждает, что РФ и США не выполнили условия по выводу курдских сил в Сирии
0
338
17:00 13.01.2023
Израильские солдаты открыли огонь по бросавшим в них камни палестинцам близ Рамаллы
0
306
16:32 13.01.2023
Глава комитета Бундестага призвал к отмене экономических санкций против России
0
435
16:12 13.01.2023
Школы могут ввести начальную военную подготовку после одобрения родителей — Кравцов
0
363
16:00 13.01.2023
Песков предостерег от «ящика Пандоры» с ограничениями для уехавших россиян
0
365
15:32 13.01.2023
Путин запретил применение кандалов для подозреваемых в ненасильственных преступлениях
0
371
15:12 13.01.2023
Более 700 украинских военных уничтожено за последние трое суток в районе Соледара — МО РФ
0
389

Возврат к списку