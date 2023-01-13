Усилением присутствия США в европейском киберпространстве беспокоит Францию - СМИ

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Усиление американского присутствия в европейском киберпространстве вызывает обеспокоенность у французских военных. Об этом в пятницу сообщила газета «Монд».



По данным издания, начальник командования киберзащиты Франции генерал Эмерик Бонмезон заявил, что операции по технической поддержке, которые группы американских военных специалистов по кибербезопасности стали проводить в Европе после начала спецоперации РФ на Украине «с целью отслеживания возможного российского вмешательства», вызывают настороженность. Он охарактеризовал действия американских специалистов как «достаточно агрессивные».



По его мнению, открывая свои сети для кибервоенных США, страны в некоторой степени подвергают себя риску влияния на их политику.



