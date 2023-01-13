Усилением присутствия США в европейском киберпространстве беспокоит Францию - СМИ
20:50 13.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным издания, начальник командования киберзащиты Франции генерал Эмерик Бонмезон заявил, что операции по технической поддержке, которые группы американских военных специалистов по кибербезопасности стали проводить в Европе после начала спецоперации РФ на Украине «с целью отслеживания возможного российского вмешательства», вызывают настороженность. Он охарактеризовал действия американских специалистов как «достаточно агрессивные».
По его мнению, открывая свои сети для кибервоенных США, страны в некоторой степени подвергают себя риску влияния на их политику.
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