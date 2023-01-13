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Жителей литовской деревни эвакуировали из-за взрыва на газопроводе

22:15 13.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв произошел в пятницу на линии магистрального газопровода в Пасвальском районе на севере Литвы, жители одной из деревень эвакуированы. Об этом сообщил в эфире национального радио Эл-эр-тэ директор районной администрации Повилас Бальчюнас.

«Огонь после взрыва поднялся на высоту 50 метров. Согласно предварительным данным, пострадавших нет», — сказал он.

Местные власти эвакуируют жителей деревни Валакеляй, которая находится примерно в полукилометре от газопровода. «Присланы автобусы. Для приема людей подготовлены две школы», — отметил директор. По его словам, паники нет, ситуация находится под контролем. Деревня Валакеляй, в которой проживает около 250 человек, находится в 4 км от районного центра.

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