Кристине Ламбрехт решила подать в отставку с поста министра обороны ФРГ - Bild
08:40 14.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, которую в последние месяцы критиковали за состояние материально-технической базы Вооруженных сил Германии, приняла решение уйти в отставку, но дата пока не известна. Об этом сообщила в пятницу газета Bild со ссылкой на источники.
"Инициатива исходит от нее, не от ведомства канцлера, - говорится в публикации. - Теперь речь идет о дате отставки. Ведутся консультации по вопросу о преемнике". Как отмечает издание, пост министра может занять уполномоченный Бундестага по делам военнослужащих Ева Хёгль. Другие подробности не приводятся.
Ламбрехт в последние месяцы критиковали за недостаточное обеспечение материально-технической базы бундесвера. В рейтинге популярности немецких политиков она находится на 20-м месте. Правительство ФРГ несколько дней назад сообщило, что министр продолжает пользоваться доверием канцлера. Последним поводом для критики стало ее новогоднее обращение, распространенное в социальных сетях. Оно было записано на тротуаре на фоне взрывающихся петард, слова Ламбрехт из-за ветра и шума фейерверков можно было разобрать лишь частично. Также СМИ сочли неуместными некоторые ее формулировки. В частности, глава Минобороны заявила, что "в центре Европы идет война и с этим были связаны особенные впечатления", "было много встреч с интересными и хорошими людьми".
НОВОСТИ
- 09:30 14.01.2023
- В Киеве прогремел взрыв
- 09:00 14.01.2023
- Рождественское перемирие РФ помогло в доставке гуманитарной помощи — постпред КНР при ООН
- 08:50 14.01.2023
- Коронавирус будет меняться гораздо быстрее, новых штаммов будет еще больше — Гинцбург
- 08:30 14.01.2023
- Россия готова к достижению целей СВО посредством переговоров - Небензя
- 22:15 13.01.2023
- Жителей литовской деревни эвакуировали из-за взрыва на газопроводе
- 20:50 13.01.2023
- Усилением присутствия США в европейском киберпространстве беспокоит Францию - СМИ
- 19:50 13.01.2023
- Жителей Соледара во время эвакуации намерено обстреляли ВСУ
- 18:40 13.01.2023
- Компанию Трампа обязали оштрафовали на $1,6 млн по делу о мошенничестве
- 17:40 13.01.2023
- Советник врио главы ДНР назвал преждевременными свои слова об окружении Артемовска
- 17:12 13.01.2023
- Чавушоглу утверждает, что РФ и США не выполнили условия по выводу курдских сил в Сирии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать