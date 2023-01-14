Кристине Ламбрехт решила подать в отставку с поста министра обороны ФРГ - Bild

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, которую в последние месяцы критиковали за состояние материально-технической базы Вооруженных сил Германии, приняла решение уйти в отставку, но дата пока не известна. Об этом сообщила в пятницу газета Bild со ссылкой на источники.

"Инициатива исходит от нее, не от ведомства канцлера, - говорится в публикации. - Теперь речь идет о дате отставки. Ведутся консультации по вопросу о преемнике". Как отмечает издание, пост министра может занять уполномоченный Бундестага по делам военнослужащих Ева Хёгль. Другие подробности не приводятся.

Ламбрехт в последние месяцы критиковали за недостаточное обеспечение материально-технической базы бундесвера. В рейтинге популярности немецких политиков она находится на 20-м месте. Правительство ФРГ несколько дней назад сообщило, что министр продолжает пользоваться доверием канцлера. Последним поводом для критики стало ее новогоднее обращение, распространенное в социальных сетях. Оно было записано на тротуаре на фоне взрывающихся петард, слова Ламбрехт из-за ветра и шума фейерверков можно было разобрать лишь частично. Также СМИ сочли неуместными некоторые ее формулировки. В частности, глава Минобороны заявила, что "в центре Европы идет война и с этим были связаны особенные впечатления", "было много встреч с интересными и хорошими людьми".