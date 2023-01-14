Рождественское перемирие РФ помогло в доставке гуманитарной помощи — постпред КНР при ООН
09:00 14.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Инициированное Россией рождественское перемирие помогло людям встретить праздники в мире и облегчило доставку гуманитарной помощи. Об этом заявил в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель КНР при всемирной организации Чжан Цзюнь.
«Объявленное Россией 36-часовое перемирие на православное Рождество позволило людям мирно провести праздники, а также создало условия для гуманитарных агентств для доставки помощи, это необходимо приветствовать», — сказал он.
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