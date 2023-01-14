Рождественское перемирие РФ помогло в доставке гуманитарной помощи — постпред КНР при ООН

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инициированное Россией рождественское перемирие помогло людям встретить праздники в мире и облегчило доставку гуманитарной помощи. Об этом заявил в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель КНР при всемирной организации Чжан Цзюнь.

«Объявленное Россией 36-часовое перемирие на православное Рождество позволило людям мирно провести праздники, а также создало условия для гуманитарных агентств для доставки помощи, это необходимо приветствовать», — сказал он.