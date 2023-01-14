В Киеве прогремел взрыв

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Звук взрыва был слышен в субботу утром в левобережной части Киева. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Отмечается, что воздушная тревога в столице не объявлялась.

Также издание со ссылкой на публикации в социальных сетях проинформировало о взрывах в Буче и на территории подконтрольного Украине города Запорожье.