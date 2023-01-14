Премьер Японии предал память жертв Хиросимы и Нагасаки — Медведев
10:30 14.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил как обслуживающий персонал США и предал память сотен тысяч жертв атомной бомбардировки американцами Хиросимы и Нагасаки. Такое мнение высказал в субботу зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В своем посте в соцсети он назвал «чудовищным стыдом» совместное заявление Кисиды и президента США Джо Байдена о том, что любое возможное применение Россией ядерного оружия на Украине будет враждебным актом против всего человечества, которому нет оправдания. Медведев подчеркнул, что не будет «даже комментировать паранойю о ядерных планах нашего государства».
«Вдумайтесь. Глава японского правительства в унизительном верноподданническом экстазе несет чушь про Россию, предав память сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки. И Кисиде абсолютно наплевать на то, что единственной страной, полноценно применившей ядерное оружие, были США. А ее единственной жертвой — его собственная Родина», — отметил зампред Совбеза РФ, сравнив японского премьера с «обслуживающим персоналом для американцев».
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